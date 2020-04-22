В Житомирской области очаги пожаров локализованы, в Чернобыльской зоне тлеют несколько участков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 22 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах пройденных огнем.
Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путеукладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1068 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которому 21 апреля осуществлено 129 сбросов - 258 т воды).
Пожар травяного настила и лесной подстилки в Виступовицком лесничестве Овручского района Житомирской области локализован. По состоянию на 7:00 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 596 человек и 77 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человек личного состава и 16 единиц техники.
Пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Острова Овручского района локализован. По состоянию на 7:00 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 137 человек и 18 единиц техники из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, в Житомирской области за выходные локализовали три очаги пожаров.