На Житомирщині осередки пожеж локалізовано, у Чорнобильській зоні тліють кілька ділянок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на 7:00 22 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1202 людини та 279 одиниць техніки, з них від ДСНС 1068 людей особового складу та 237 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 21 квітня здійснено 129 скидів – 258 т води).

Пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки в Виступовицькому лісництві Овруцького району на Житомирщині локалізовано. Станом на 7:00 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 596 осіб та 77 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 людей особового складу та 16 одиниць техніки.

Пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки поблизу с. Острови Овруцького району локалізовано. Станом на 7:00 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 137 осіб та 18 одиниць техніки з них від ДСНС 24 людини особового складу та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Житомирщині за вихідні локалізували три осередки пожеж.

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