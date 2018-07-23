В Житомирской области мужчины выясняли отношения с помощью гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Бердичевском районе во время спора между тремя местными жителями один из них применил к другим гранату. В результате травмы получил сам нарушитель и один из оппонентов. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, к ним поступило несколько сообщений об одном событии: сначала о взрыве возле автомобиля ВАЗ 2101 на обочине автодороги между населенными пунктами, а впоследствии - из медицинского учреждения о госпитализации с ранениями 51-летнего мужчины.
"В результате первоочередных мероприятий было установлено, что на автодороге между райцентром и с. Скрагливка у водителя ВАЗ и его товарища возник конфликт с попутчиком, которого они взялись подвезти до города Бердичева. Последний во время выяснения отношений бросил в сторону оппонентов гранату, предварительно РГД-5. В настоящее время все участники конфликта установлены. Двое из них - 51-летний бердичивлянин, пассажир ВАЗ, и 31-летний нарушитель, житель села Скрагливка, сейчас находятся в больнице. Угрозы их жизни нет", - рассказали правоохранители.
Водитель и пассажир автомобиля ранее были судимы за умышленное причинение телесных повреждений. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Досудебное расследование проводится по ст.ст. 15 (Покушение на преступление), 115 (Умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан согласно ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в одном из гаражей в Мариуполе с автомобиля изъяли один килограмм тротиловых шашек.