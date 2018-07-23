На Житомирщині чоловіки з’ясовували стосунки за допомогою гранати

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло кілька повідомлень стосовно однієї події: спочатку про вибух біля автомобіля ВАЗ 2101 на узбіччі автодороги між населеними пунктами, а згодом — з медичного закладу про госпіталізацію з пораненнями 51-річного чоловіка.

“У результаті першочергових заходів було з’ясовано, що на автодорозі між райцентром та с. Скраглівкою у водія ВАЗ та його товариша виник конфлікт з попутником, якого вони взялися підвезти до міста Бердичева. Останній під час з’ясування стосунків кинув убік опонентів гранату, попередньо РГД-5. На даний час усі учасники конфлікту встановлені. Двоє з них — 51-річний бердичівлянин, пасажир ВАЗ, та 31-річний порушник, житель села Скраглівки, нині перебувають у лікарні. Загрози їх життю немає”, — розповіли правоохоронці.

Водій та пасажир автівки раніше були судимі за умисне спричинення тілесних ушкоджень. Підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Досудове розслідування проводиться за ст.ст. 15 (Замах на злочин), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Підозрюваний у застосуванні бойової гранати затриманий відповідно до ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в одному з гаражів у Маріуполі з автомобіля вилучили один кілограм тротилових шашок.