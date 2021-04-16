На заводе "Укрспирт" изъяли незаконно изготовленного спирта на 4,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Харьковской области разоблачили завод "Укрспирт", который незаконно изготавливал спирт. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
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“... на территории Харьковской области разоблачено предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
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Так, по данным следствия, завод, который принадлежит Государственному предприятию “Укрспирт”, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.
Сообщается, что во время проведения санкционированного обыска помещений завода правоохранители изъяли 110 тыс. литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Напомним
Недавно в Полтавской области разоблачили цех по незаконному производству алкоголя и спирта.