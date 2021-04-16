На заводі “Укрспирту” вилучили незаконо виготовленого спирту на 4,5 млн грн

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“... на території Харківської області викрито підприємство, яке займалося незаконним виготовленням спирту (ч. 2 ст. 204 КК України)”, — йдеться в повідомленні

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Так, за даними слідства, завод, який належить Державному підприємству “Укрспирт”, офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно та без офіційного обліку виготовляв спирт.

Повідомляється, що під час проведення санкціонованого обшуку приміщень заводу правоохорнці вилучили 110 тис. літрів етилового спирту вартістю 4,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо

Нещодавно в Полтавській області викрили цех з незаконного виробництва алкоголю та спирту.