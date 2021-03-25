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Знову фальсифікат: на Полтавщині правоохоронці вилучили незаконного алкоголю на понад 7,6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Полтавській області викрили цех з незаконного виробництва алкоголю та спирту. Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передає УНН.

Уточнюється, що цех облаштував громадянин України. Він здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

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Цитата

"Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявлено 32 пластикові ємності по 1000 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним різким запахом спирту загальним об’ємом понад 29 тис. л, орієнтовною вартістю понад 7,6 млн грн", - розповіли правоохоронці, додаючи, що наразі вирішується питання про накладення арешту та призначення експертиз відібраних зразків продукції.

Нагадаємо

Днями одразу в декількох областях України було виявлено фальсифікований алкоголь під відомими брендами. 

Відзначимо, що директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов радить купувати алкоголь перевірених виробників на офіційних інтернет-платформах або у мережевих великих магазинах, щоб не стати жертвою фальсифікаторів і зберегти своє життя та здоров’я. 

Також експерти додають, що варто уникати купівлі алкоголю в тетрапаках, наприклад, адже офіційні виробники якісної алкогольної продукції не використовують таке пакування. До того ж здебільшого підробляють саме дорожчу імпортну продукцію. 

Серед популярних українських алкогольних брендів, якості продукту яких українці довірять найбільше, знаходяться такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ PRIME (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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