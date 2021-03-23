Купуйте обережно: в Україні не вщухають випадки фальсифікації алкоголю

Працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Хмельницькій області зафіксували незаконну торгівлю алкогольними напоями через Інтернет під виглядом відомих торгових марок Smirnoff, Absolut, Jelzin, Finlandia, Finland Nordic Berries, Finland Lime, які надалі доставлялись за допомогою одного із сервісів доставки, а в інформації про посилку зазначався одяг.

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“Вилучена з обігу рідина є водно-спиртовою сумішшю із завищеним вмістом сивушних масел та естерів і не відповідає вимогам діючого державного стандарту України — ДСТУ”, — повідомили в Науково-дослідницькому експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Деталі

Приблизно у той же час, за даними пресслужби Вінницької обласної прокуратури, в одному з районів міста правоохоронці також виявили місця зберігання фальшивого “елітного” алкоголю.

“Вилучили близько 2,1 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках „bag-in-box“, а також спеціально виготовлене обладнання для швидкого розливу”, — повідомили в пресслужбі.

Доповнення

З метою подальшого очищення ринку від небезпечного алкоголю податківці просять небайдужих громадян повідомляти про факти незаконної торгівлі та обігу алкогольного фальсифікату, що сприятиме збереженню здоров’я споживачів і наповненню бюджету. Відзначимо, що директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов радить купувати алкоголь перевірених виробників на офіційних інтернет-платформах або у мережевих великих магазинах, щоб не стати жертвою фальсифікаторів і зберегти своє життя та здоров’я.

Також експерти додають, що варто уникати купівлі алкоголю в тетрапаках, наприклад, адже офіційні виробники якісної алкогольної продукції не використовують таке пакування. До того ж здебільшого підробляють саме дорожчу імпортну продукцію.

Серед популярних українських алкогольних брендів, якості продукту яких українці довірять найбільше, знаходяться такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ PRIME (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).