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Покупайте осторожно: в Украине не утихают случаи фальсификации алкоголя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Сразу в нескольких областях Украины был обнаружен некачественный алкоголь под известными брендами. Реализовывали фальсификат через Интернет, передает УНН.

Работники отдела фактических проверок управления налогового аудита ГУ ГНС в Хмельницкой области зафиксировали незаконную торговлю алкогольными напитками через Интернет под видом известных торговых марок Smirnoff, Absolut, Jelzin, Finlandia, Finland Nordic Berries, Finland Lime, которые в дальнейшем доставлялись с помощью одного из сервисов доставки, а в информации о посылке указывалась одежда.

Цитата

“Изъятая из оборота жидкость является водно-спиртовой смесью с повышенным содержанием сивушных масел и эфиров и не отвечает требованиям действующего государственного стандарта Украины — ДСТУ”, — сообщили в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

Детали

Примерно в то же время, по данным пресс-службы Винницкой областной прокуратуры, в одном из районов города правоохранители также обнаружили места хранения фальшивого “элитного” алкоголя.

“Изъяли около 2,1 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков в упаковках „bag-in-box“, а также специально изготовленное оборудование для быстрого розлива”, — сообщили в пресс-службе.

Дополнение

С целью дальнейшей очистки рынка от опасного алкоголя налоговики просят неравнодушных граждан сообщать о фактах незаконной торговли и оборота алкогольного фальсификата, что будет способствовать сохранению здоровья потребителей и наполнению бюджета. Отметим, что директор Всеукраинской общественной организации “Союз потребителей Украины” Максим Несмеянов советует покупать алкоголь проверенных производителей на официальных интернет-платформах или в сетевых крупных магазинах, чтобы не стать жертвой фальсификаторов и сохранить свою жизнь и здоровье.

Также эксперты добавляют, что следует избегать покупки алкоголя в тетрапаках, например, ведь официальные производители качественной алкогольной продукции не используют такие упаковки. К тому же в основном подделывают именно дорогую импортную продукцию.

Среди популярных украинских алкогольных брендов, качеству продукта которых украинцы доверят больше, находятся такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ PRIME (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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