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На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"
В Запорожской области Украины уничтожен российский разведывательный беспилотник "SuperCam", сообщает воздушное командование "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара
В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, в результате которого 3 человека погибли и 24 получили ранения, 12 человек были спасены, а 51 получил психологическую помощь от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт
По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, потеря пилота Ту-22 - это дорогой удар для России из-за длительной подготовки, необходимой для пилотов истребителей, и специфического состава экипажа самолета, включающего двух пилотов и двух операторов.
Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека
Европейский суд по правам человека вынес решение против российского певца Филиппа Киркорова по его делу против Литвы о запрете на въезд из-за его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма.
Ночью на Днепропетровщине сбили ракету
В Днепропетровской области ночью была сбита ракета, вызвавшая пожар в хозяйственной постройке и повредившая дом и два автомобиля из-за падения обломков, а атака российского беспилотника на общину Зеленодольска в Криворожском районе привела к пожару, который удалось потушить.
Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона
Во время ночной атаки 20 апреля украинские Воздушные силы сбили две российские ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных беспилотника.
Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"
Премьера документального фильма "В поисках Ники" о преступлениях России против животных во время вторжения в Украину состоялась 19 апреля и будет доступна на YouTube в Украине.
Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае
Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по прыжкам в воду в Сиане, Китай.
Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы
Регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы началась 19 апреля и продлится до 30 апреля, что позволит абитуриентам с дипломами младших специалистов добровольно сдать экзамен, чтобы улучшить свой конкурсный балл.
Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья
Российские войска нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья во время ночного ракетного обстрела, повредив один из объектов инфраструктуры, но обошлось без жертв.