В Запорожской области убили 98-летнюю пенсионерку

Тело пенсионерки обнаружили в ее квартире в селе Константиновка. На теле покойной были колото-резаные раны и синяки. В доме все разбросано. Вероятно злоумышленник забрал деньги и ценные вещи. Уголовное производство открыто по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).



Следствие устанавливает обстоятельства преступления и личность злоумышленника.



Как сообщал УНН, в Киеве задержали иностранца, разыскиваемого за подозрению в убийстве .



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