На Запоріжжі вбили 98-річну пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Запорізькій області невідомий вбив 98-річну жінку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло пенсіонерки виявили в її помешканні в селі Костянтинівка. На тілі покійної були колото-різані рани та синці. В будинку все розкидане. Ймовірно зловмисник забрав гроші та цінні речі. Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Слідство встановлю обставини злочину та особу зловмисника.
Як повідомляв УНН, у Києві затримали іноземця, розшукуваного за підозрою у вбивстві.
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