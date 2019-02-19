На Запоріжжі вбили 98-річну пенсіонерку

Тіло пенсіонерки виявили в її помешканні в селі Костянтинівка. На тілі покійної були колото-різані рани та синці. В будинку все розкидане. Ймовірно зловмисник забрав гроші та цінні речі. Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 КК України (умисне вбивство).



Слідство встановлю обставини злочину та особу зловмисника.



Як повідомляв УНН, у Києві затримали іноземця, розшукуваного за підозрою у вбивстві.



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