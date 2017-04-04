На Запорожье собака покусала пять человек

Так, в течение двух дней в Вольнянскую центральную больницу обратились пять человек, которые пожаловались на укусы беспризорного животного. Все случаи произошли на одном и то же месте — у одного из супермаркетов. Самому молодому пострадавшему, которого покусала собака, 12 лет, самой старшей женщине — 63.

Все они госпитализированы в хирургическое отделение местной больницы.

Напомним, 1 февраля в Ровенской области ввели карантин из-за бешеной собаки. Домашний пес покусал хозяина в селе Мирогоща Дубенского района. Карантин продолжался 60 дней.