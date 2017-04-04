На Запоріжжі собака покусав п’ятьох людей
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Протягом двох діб у Вільнянську Запорізької області безпритульний пес покусав 5 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Так, протягом двох днів до Вільнянської центральної лікарні звернулися п’ятеро людей, які поскаржились на укуси безпритульної тварини. Всі випадки стались на одному й той самому місці — біля одного з супермаркетів. Наймолодшому постраждалому, якого покусав собака, 12 років, найстаршій жінці — 63.
Всіх їх госпіталізовано до хірургічного відділення місцевої лікарні.
Нагадаємо, 1 лютого у Рівненській області ввели карантин через скаженого собаку. Домашній пес покусав господаря в селі Мирогоща Дубенського району. Карантин тривав 60 днів.