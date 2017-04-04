На Запоріжжі собака покусав п’ятьох людей

Так, протягом двох днів до Вільнянської центральної лікарні звернулися п’ятеро людей, які поскаржились на укуси безпритульної тварини. Всі випадки стались на одному й той самому місці — біля одного з супермаркетів. Наймолодшому постраждалому, якого покусав собака, 12 років, найстаршій жінці — 63.

Всіх їх госпіталізовано до хірургічного відділення місцевої лікарні.

Нагадаємо, 1 лютого у Рівненській області ввели карантин через скаженого собаку. Домашній пес покусав господаря в селі Мирогоща Дубенського району. Карантин тривав 60 днів.