В Запорожской области мужчину, который копал металлолом, засыпало землей

Вчера вблизи кладбища на пустыре по ул. Ковальская в городе Токмак, во время раскопок металла произошел обвал грунта, в результате чего засыпало мужчину.

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"Спасатели с помощью средств малой механизации изъяли на поверхность тело мужчины без признаков жизни и передали работникам полиции для проведения следственных действий", - сообщили в областном ведомстве.

Как писал УНН, в Херсоне мужчина погиб в результате разрушения конструкций здания неработающего хлопчатобумажного комбината.