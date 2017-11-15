В Запорожской области мужчину, который копал металлолом, засыпало землей
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В городе Токмак Запорожской области во время раскопок металлолома погиб мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в Запорожской области, передает УНН.
Вчера вблизи кладбища на пустыре по ул. Ковальская в городе Токмак, во время раскопок металла произошел обвал грунта, в результате чего засыпало мужчину.
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"Спасатели с помощью средств малой механизации изъяли на поверхность тело мужчины без признаков жизни и передали работникам полиции для проведения следственных действий", - сообщили в областном ведомстве.
Как писал УНН, в Херсоне мужчина погиб в результате разрушения конструкций здания неработающего хлопчатобумажного комбината.