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На Запоріжжі чоловіка, який копав металобрухт, засипало землею

Київ • УНН

 • 11479 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. У місті Токмак Запорізької області під час розкопок металобрухту загинув чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.

Вчора поблизу кладовища на пустирі по вул. Ковальська в місті Токмак, під час розкопки металу стався обвал ґрунту, внаслідок чого засипало людину.

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"Рятувальники за допомогою засобів малої механізації вилучили на поверхню тіло чоловіка без ознак життя та передали працівникам поліції для проведення слідчих дій", - повідомили у обласному відомстві.

Як писав УНН, у Херсоні чоловік загинув в результаті руйнування конструкцій будівлі непрацюючого бавовняного комбінату.

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