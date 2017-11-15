На Запоріжжі чоловіка, який копав металобрухт, засипало землею
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. У місті Токмак Запорізької області під час розкопок металобрухту загинув чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
Вчора поблизу кладовища на пустирі по вул. Ковальська в місті Токмак, під час розкопки металу стався обвал ґрунту, внаслідок чого засипало людину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі обвалилася частина житлового будинку
"Рятувальники за допомогою засобів малої механізації вилучили на поверхню тіло чоловіка без ознак життя та передали працівникам поліції для проведення слідчих дій", - повідомили у обласному відомстві.
Як писав УНН, у Херсоні чоловік загинув в результаті руйнування конструкцій будівлі непрацюючого бавовняного комбінату.