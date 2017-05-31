На железнодорожном вокзале в Киеве изъяли шесть карабинов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Правоохранители на железнодорожном вокзале столицы изъяли у жителя Донецкой области 6 карабинов иностранного производства. Мужчина также имел при себе 5 разрешений на ношение и хранение оружия, которые, по предварительной оценке, являются поддельными. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией изъяли на киевском железнодорожном вокзале оружие у жителя Донецкой области.
"Во время досмотра багажа пассажира поезда "Мариуполь-Киев" правоохранители обнаружили 6 карабинов иностранного производства. Мужчина также имел при себе 5 разрешений на ношение и хранение оружия, которые по предварительной оценке являются поддельными", - говорится в сообщении.
По словам жителя Донецкой области, оружие, купленное на востоке Украины, он привез в столицу для перепродажи заинтересованным лицам.
Открыто уголовное производство по ст. 263 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН 26 мая, гранатомет, гранаты и патроны изъяли у жителя Сум.