На залізничному вокзалі у Києві вилучили шість карабінів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці на залізничному вокзалі столиці вилучили у мешканця Донеччини 6 карабінів іноземного виробництва. Чоловік також мав при собі 5 дозволів на носіння та зберігання зброї, які, за попередньою оцінкою, є підробленими. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією вилучили на київському залізничному вокзалі зброю у мешканця Донеччини.
"Під час огляду багажу пасажира потягу “Маріуполь-Київ” правоохоронці виявили 6 карабінів іноземного виробництва. Чоловік також мав при собі 5 дозволів на носіння та зберігання зброї, які за попередньою оцінкою є підробленими", - йдеться у повідомленні.
Зі слів донеччанина, зброю, скуплену на сході України, він привіз до столиці для перепродажу зацікавленим особам.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 та ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН 26 травня, гранатомет, гранати та набої вилучили у мешканця Сум.