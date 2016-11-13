На железнодорожном вокзале в Хмельницком задержали военнослужащего с гранатой
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. На железнодорожном вокзале в Хмельницком задержали военнослужащего. Об этом сообщили корреспонденту УНН в патрульной полиции города.
При поверхностном осмотре вещей у мобилизованного ВСУ военного обнаружили предмет, похожий на гранату.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, в Мариуполе на автовокзале у одного из пассажиров нашли гранаты. Среди личных вещей гостя из Николаева правоохранители обнаружили РГД-5, 130 патронов и три запала к гранатам.