На залізничному вокзалі у Хмельницькому затримали військовослужбовця із гранатою
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. На залізничному вокзалі у Хмельницькому затримали військовослужбовця. Про це повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції міста.
При поверхневому огляді речей у мобілізованого ЗСУ військового виявлено предмет схожий на гранату.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, у Маріуполі на автовокзалі в одного з пасажирів були знайдені гранати. Серед особистих речей гостя з Миколаєва правоохоронці виявили РГД-5, 130 патронів і три запали до гранат.