На железнодорожном вокзале Николаева изъяли 400л сомнительного алкоголя
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В рамках операции “Акциз-2017” на привокзальной площади грузового железнодорожного вокзала Николаева в одном из торговых павильонов обнаружили более 400л. алкоголя сомнительного происхождения. Об этом УНН сообщили в ГУ ДФС в Николаевской области.
{mceTypograf-selection-start}“Эта продукция продавалась без акцизных марок, то есть была фальсификатом. Весь „самопальный“ алкоголь был изъят и будет уничтожен ”, - отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня председатель КМУ В.Гройсман сообщил, что правительство не намерено пересматривать акцизы на алкоголь .
Зато, представители рынка и эксперты отмечают, что действующие акцизы (росли уже дважды в текущем году, — ред.) Является необоснованно завышенным, а потому способствуют развитую нелегального рынка алкогольной продукции.