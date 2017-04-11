На железнодорожном вокзале Николаева изъяли 400л сомнительного алкоголя

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В рамках операции “Акциз-2017” на привокзальной площади грузового железнодорожного вокзала Николаева в одном из торговых павильонов обнаружили более 400л. алкоголя сомнительного происхождения. Об этом УНН сообщили в ГУ ДФС в Николаевской области.