На залізничному вокзалі Миколаєва вилучили 400л сумнівного алкоголю
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. В рамках операції “Акциз-2017” на привокзальній площі вантажного залізничного вокзалу м.Миколаєва в одному з торгівельних павільйонів виявили понад 400л. алкоголю сумнівного походження. Про це УНН повідомили у ГУ ДФС у Миколаївській області.
“Ця продукція продавалась без акцизних марок, тобто була фальсифікатом. Весь „самопальний“ алкоголь був вилучений та буде знищений”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні голова КМУ В.Гройсман повідомив, що Уряд не має намірів переглядати акцизи на алкоголь.
Натомість, представники ринку та експерти наголошують на тому, що діючі акцизи (зростали вже двічі протягом поточного року, — ред.) є необґрунтовано завищеними, а тому сприяють розвиту нелегального ринку алкогольної продукції.