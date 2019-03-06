На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

"7 марта днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, 7-8 марта в Украине переменная облачность. Без осадков. Температура 7 марта ночью 1-6 ° мороза, в Черниговской, Сумской областях 6-10 ° мороза, на крайнем западе страны и побережье морей 0-2 ° тепла; днем на Левобережье 1-6 ° тепла, в западных областях 11-16 °, на остальной территории 5-10 ° тепла; 8 марта во восточных и Сумской областях ночью 1-6 ° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 0-5 ° тепла, на крайнем западе 6-9 °, днем 11-16 ° тепла.

Как сообщал УНН, в последующие трое суток в Украине преимущественно без осадков , лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.