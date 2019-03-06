На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111346 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115521 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118180 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118706 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148713 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140937 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145088 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130445 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130450 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 10965 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Завтра днем в западной части Украины порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"7 марта днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, 7-8 марта в Украине переменная облачность. Без осадков. Температура 7 марта ночью 1-6 ° мороза, в Черниговской, Сумской областях 6-10 ° мороза, на крайнем западе страны и побережье морей 0-2 ° тепла; днем на Левобережье 1-6 ° тепла, в западных областях 11-16 °, на остальной территории 5-10 ° тепла; 8 марта во восточных и Сумской областях ночью 1-6 ° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 0-5 ° тепла, на крайнем западе 6-9 °, днем 11-16 ° тепла.

Как сообщал УНН, в последующие трое суток в Украине преимущественно без осадков , лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.

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