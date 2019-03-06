На заході України оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Завтра вдень у західній частині України пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"7 березня вдень у західній частині пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, 7-8 березня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Температура 7 березня вночі 1-6° морозу, в Чернігівській, Сумській областях 6-10° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 0-2° тепла; вдень на Лівобережжі 1-6° тепла, у західних областях 11-16°, на решті території 5-10° тепла; 8 березня у східних та Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, на крайньому заході 6-9°, вдень 11-16° тепла.

Як повідомляв УНН, в наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг.

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