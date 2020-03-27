На Закарпатье из-за рубежа прибыло более 7,6 тыс. украинцев - ОГА

Отвечая на вопрос, почему не изолировали всех, кто вернулся в Украину в отдельный санаторий или учреждение - для безопасности других граждан, представитель ОГА ответил: "На сегодня эта цифра - 7674 человека. Надо думать, где их изолировать, такой объем людей... их надо кормить. Если бы они были в пределах полутора тысяч, нет проблем, мы бы с этим справились. Но когда такие большие цифры, то нет".

Напомним, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека. В Закарпатской области зафиксирован один случай.