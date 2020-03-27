На Закарпатье из-за рубежа прибыло более 7,6 тыс. украинцев - ОГА

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71041 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97040 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94403 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106063 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91291 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103436 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106088 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131106 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130351 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Закарпатье из-за рубежа прибыло более 7,6 тыс. украинцев - ОГА

На Закарпатье из-за рубежа прибыло более 7,6 тыс. украинцев - ОГА

Киев  •  УНН

 • 13547 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Закарпатскую область из-за рубежа уже прибыло 7674 человека, которые сейчас находятся на самоизоляции. Об этом сообщили на брифинге представители Закарпатской ОГА, передает УНН.

Отвечая на вопрос, почему не изолировали всех, кто вернулся в Украину в отдельный санаторий или учреждение - для безопасности других граждан, представитель ОГА ответил: "На сегодня эта цифра - 7674 человека. Надо думать, где их изолировать, такой объем людей... их надо кормить. Если бы они были в пределах полутора тысяч, нет проблем, мы бы с этим справились. Но когда такие большие цифры, то нет".

Напомним, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека. В Закарпатской области зафиксирован один случай.

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