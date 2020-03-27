На Закарпаття з-за кордону прибуло понад 7,6 тис. українців - ОДА

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Закарпатську область з-за кордону вже прибуло 7 674 особи, які наразі перебувають на самоізоляції. Про це повідомили на брифінгу представники Закарпатської ОДА, передає УНН.

Відповідаючи на запитання, чому не ізолювали всіх, хто повернувся в Україну в окремий санаторій чи заклад - для безпеки інших громадян, представник ОДА відповів: "Станом на сьогодні ця цифра - 7674 особи. Треба думати, де їх ізолювати, такий об’єм людей... їх треба кормити. Якби їх було в межах півтори тисячі, нема проблем, ми би з цим справилися. Але коли такі великі цифри, то ні".

Нагадаємо, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи. У Закарпатській області зафіксований один випадок.

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