В Закарпатской области сошла еще одна лавина
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в с. Тарасовка Тячевского района Закарпатской области произошел сход снежной лавины объемом около 150 куб. м, говорится в оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.
Сейчас на месте схода снежной массы работает техника Тячевского дорожно-эксплуатационного участка.
По сообщению Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, в течение 3-4 февраля в высокогорье и горных районах Закарпатской области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги.