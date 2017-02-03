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В Закарпатской области сошла еще одна лавина

Киев • УНН

 • 9779 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в с. Тарасовка Тячевского района Закарпатской области произошел сход снежной лавины объемом около 150 куб. м, говорится в оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.

В Закарпатской области сошла еще одна лавина

Сейчас на месте схода снежной массы работает техника Тячевского дорожно-эксплуатационного участка.

По сообщению Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, в течение 3-4 февраля в высокогорье и горных районах Закарпатской области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги.

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