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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57023 перегляди

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На Закарпатті зійшла ще одна лавина

Київ • УНН

 • 9779 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у с.Тарасівка Тячівського району на Закарпатті відбулося сходження снігової лавини об’ємом близько 150 куб.м, йдеться в оперативній інформації УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.

На Закарпатті зійшла ще одна лавина

Наразі на місці сходження снігової маси працює техніка Тячівської дорожньо-експлуатаційної дільниці.

За повідомленням Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, протягом 3-4 лютого у високогір′ї та гірських районах Закарпатської області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки, існує загроза зсувів снігу на дороги.

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