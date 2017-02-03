На Закарпатті зійшла ще одна лавина
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у с.Тарасівка Тячівського району на Закарпатті відбулося сходження снігової лавини об’ємом близько 150 куб.м, йдеться в оперативній інформації УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.
Наразі на місці сходження снігової маси працює техніка Тячівської дорожньо-експлуатаційної дільниці.
За повідомленням Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, протягом 3-4 лютого у високогір′ї та гірських районах Закарпатської області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки, існує загроза зсувів снігу на дороги.