На Закарпатті зійшла ще одна лавина

Наразі на місці сходження снігової маси працює техніка Тячівської дорожньо-експлуатаційної дільниці.

За повідомленням Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, протягом 3-4 лютого у високогір′ї та гірських районах Закарпатської області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки, існує загроза зсувів снігу на дороги.