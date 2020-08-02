На Закарпатье задержали водителя, который наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В изолятор временного содержания хустские полицейские задержали молодого водителя легковушки. Мужчина, управляя автомобилем Opel Astra не справился с управлением и травмировал велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП. По делу ведется следствие. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
Так, вчера, 1 августа, вечером в полицию поступило сообщение о том, что в городе Хуст произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Речь шла также о том, что водитель, который травмировал мужчину, с места происшествия скрылся.
По вызову оперативно приехали полицейские Хустского отделения полиции, которые установили, что водитель автомобиля Opel Astra на иностранной регистрации, превысив скорость, не справился с управлением и допустил наезд на мужчину, который ехал на велосипеде.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водитель легковушки, оставил свой автомобиль на месте происшествия, а сам ушел в неизвестном направлении. Правоохранители оперативно установили личность водителя. Им оказался 27-летний хустянин. Мужчину разыскали. Сейчас он задержан в изолятор временного содержания в порядке ст. 208 УПК. Украина.
По делу начато досудебное расследование по квалификации части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, в Немирове разыскали пьяного водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП.