На Закарпатті затримали водія, який наїхав на велосипедиста і втік з місця пригоди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. До ізолятора тимчасового тримання хустські поліцейські затримали молодого водія легковика. Чоловік, керуючи автомобілем марки Opel Astra не впорався з керуванням та травмував велосипедиста, після чого зник з місця автопригоди. У справі триває слідство. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.
Так, вчора, 1 серпня, увечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Хуст трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим. Йшлося також про те, що водій, який травмував чоловіка, з місця пригоди зник.
За викликом оперативно приїхали поліцейські Хустського відділку поліції, які встановили, що водій автомобіля Opel Astra на іноземній реєстрації, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням та допустив наїзд на чоловіка, який їхав на велосипеді.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, а водій легковика, залишив своє авто на місці пригоди, а сам пішов у невідомому напрямку. Правоохоронці оперативно встановили особу водія. Ним виявився 27-річний хустянин. Чоловіка розшукали. Наразі його затримано до ізолятора тимчасового тримання в порядку ст. 208 КПК. України.
У справі розпочате досудове розслідування за кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
Слідство у справі триває.
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