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На Закарпатье ссора у ресторана закончилась стрельбой

На Закарпатье ссора у ресторана закончилась стрельбой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Мукачево (Закарпатская область) трое мужчин неподалеку от местного ресторана по улице Мира устроили драку с посетителями заведения, с применением пистолета и ножа. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

Вечером, около 22:30, на линию "102" поступило сообщение от посетителей ресторана по улице Мира о том, что неизвестные лица зашли в помещение заведения и устроили ссору с посетителями. Также заявитель сообщил, что молодые люди имели при себе пистолет и нож.

На место происшествия по вызову прибыли полицейские следственно-оперативной группы отдела, которые установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и тремя неизвестными лицами на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора. В результате конфликта, молодые ребята нанесли двум посетителям, 25-летним жителям с.Верхняя Возница Мукачевского района, телесные повреждения с применением пистолета для отстрела резиновых пуль и ножом. После драки причастны к преступлению парни убежали.

В ходе расследования правоохранители уголовной полиции Мукачево установили лиц, которые обоснованно подозреваются в хулиганстве. Ими оказались двое жителей с.Клячаново, что в Мукачевском районе, в возрасте 18 и 20 лет и 24-летний житель районного центра. Травматический пистолет и раскладной нож, которым было вызвано непроникающие телесные повреждения, следователи изъяли.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.296 УК, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. По делу ведется расследование.

Напомним, в Гайворонском районе пьяный парень украл автомобиль, развозит хлеб.

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