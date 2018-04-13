На Закарпатті сварка біля ресторану закінчилась стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Мукачево (Закарпатська область) троє чоловіків неподалік від місцевого ресторану по вулиці Миру вчинили бійку із відвідувачами закладу, з застосуванням пістолету та ножа. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Ввечері, близько 22:30, на лінію "102" надійшло повідомлення від відвідувачів ресторану по вулиці Миру про те, що невідомі особи зайшли до приміщення закладу і вчинили сварку з відвідувачами. Також заявник повідомив, що молоді люди мали при собі пістолет та ніж.
На місце події за викликом прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділу, які встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу та трьома невідомими особами на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків виникла сварка. В результаті конфлікту, молоді хлопці нанесли двом відвідувачам, 25-літнім мешканцям с.Верхня Визниця Мукачівського району, тілесні ушкодження із застосуванням пістолету для відстрілу гумових куль та ножем. Після бійки причетні до злочину хлопці втекли.
В ході розслідування правоохоронці кримінальної поліції Мукачева встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються у хуліганстві. Ними виявились двоє мешканців с.Клячаново, що на Мукачівщині, віком 18 та 20 років та 24-річний мешканець районного центру. Травматичний пістолет та розкладний ніж, якими було спричинено непроникаючі тілесні ушкодження, слідчі вилучили.
За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. У справі триває розслідування.
Нагадаємо, у Гайворонському районі п’яний молодик украв автомобіль, що розвозить хліб.