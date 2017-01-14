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В Закарпатской области отменили ограничения в движении грузовиков и рассказали о ликвидации последствий непогоды

В Закарпатской области отменили ограничения в движении грузовиков и рассказали о ликвидации последствий непогоды

Киев • УНН

 • 9108 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. По состоянию на 16:15 ограничения движения для большегрузных транспортных средств на автодорогах общего пользования государственного значения в пределах Закарпатской области отменены. Заторов и пострадавших в результате непогоды не зафиксировано. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС в области, сообщает УНН.

Всего за сутки 14 января (по состоянию на 17:00) было отбуксировано 111 автомобилей, в которых находилось 158 человек. Для оказания помощи по буксировке привлекли 15 единиц техники и 56 спасателей. В общем, с 4 по 14 января 2017 года (по состоянию на 17:00) для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области оказали помощь в буксировке и высвобождении из снежных заносов 314 автомобилей, в которых находилось 400 человек.

Также спасатели привлекались для уборки деревьев, которые в результате непогоды падали на автодороги и открытые территории Перечинского, Свалявского районов и г. Ужгород. В результате никто не пострадал. 

Обесточенным остается 31 населенный пукт, из которых 8 частично:

- Великоберезнянский район (8 населенных пунктов) с. Смереково, с. Черноголова, с. Букивцево, с. Ростоцкая Пастиль, с. Бегендяцкая Пастиль, с. Костева Пастиль, с. Мочар, с. Люта;
- Перечинский район (10 населенных пунктов) с. Турица, с. Заричево, с. Лумшоры, с. Турья Поляна, с. Турички, с. Липовец, с. Ликицары, с. Полянская Гута, с. Дубрыничи, с. Новоселица;
- Воловецкий район (5 населенных пунктов) с. Яловое, с. Верхние Воорта, с. Канора, с. Лазы, пгт Ждениево;
- Мукачевский район (8 населенных пунктов частично) с. Пузняковцы, с. Грибовцы, с. Бобовище, с. Лисарня, с. Тростяница, с. Крытое, с. Грабово, с. Герцовцы.

Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.

Напомним, как сообщал УНН, на дорогах государственного значения в западных областях было ограничено движение грузовиков.

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