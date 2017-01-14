На Закарпатті скасували обмеження у русі вантажівок і розповіли про ліквідацію негоди
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Станом на 16:15 обмеження руху для великовагових транспортних засобів на автодорогах загального користування державного значення в межі Закарпатської області скасовано. Заторів та постраждалих через негоду не зафіксовано. Про це проінформували у прес-службі ДСНС в області, повідомляє УНН.
Всього за добу 14 січня (станом на 17:00) було відбуксировано 111 автомобілів, в яких перебувало 158 осіб. Для надання допомоги з буксирування залучили 15 одиниць техніки та 56 рятувальників. Загалом, з 4 по 14 січня 2017 року (станом на 17:00) для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах області надали допомогу в буксируванні та вивільненні зі снігових заметів 314 автомобілів, в яких перебувало 400 осіб.
Також рятувальники залучались для розкрижування дерев, які внаслідок перезволоженості та сильного снігу падали на автошляхи та відкриті території Перечинського, Свалявського районів та м. Ужгород. Внаслідок цього ніхто не постраждав. Дерева розкрижовані та усунені з місць падіння.
Знеструмленими залишаються 31 населений пукт, з яких 8 частково:
- Великоберезнянський район (8 населених пунктів): с. Смереково, с. Чорноголова, с. Буківцьово, с. Розтоцька Пастіль, с. Бегендяцька Пастіль, с. Костева Пастіль, с. Мочар, с. Люта;
- Перечинський район (10 населених пунктів): с. Туриця, с. Зарічево, с. Лумшори, с. Тур"я Поляна, с. Турички, с. Липовець, с. Лікіцари, с. Полянська Гута, с. Дубриничі, с. Новоселиця;
- Воловецький район (5 населених пунктів): с. Ялове, С.Верхні Воорта, с. Канора, с. Лази, смт Жденієво;
- Мукачівський район (8 населених пунктів частково): с. Пузняківці, с. Грибівці, с. Бобовище, с. Лісарня, с. Тростяниця, с. Крите, с. Грабово, с. Герцівці.
Над ліквідацією працюють аварійні бригади РЕМ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на дорогах державного значення у західних областях було обмежено рух вантажівок.