В Закарпатской области шестеро иностранцев пытались незаконно пересечь госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Закарпатской области пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда задержали шестерых незаконных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь госграницу Украины и выехать в страны Европейского Союза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
О появлении правонарушителей на окраине н.п. Береговое информация поступила накануне от сотрудников оперативных подразделений пограничного ведомства. Вскоре возле границы группа реагирования обнаружила и задержала 6 человек без документов. Пятеро из них назвались гражданами Бангладеш, еще один - Индии.
Задержанных доставили в пограничный отдел, где на иностранцев были составлены протоколы по ст. 202 КУоАП (попытка нарушения государственной границы). Все задержанные были в возрасте от 18 до 27 лет. Они сообщили, что намеревались улучшить условия своей жизни в одной из стран ЕС. Также во время фильтрационных мероприятий было установлено, что накануне нового года эти граждане уже задерживались в Закарпатской области за незаконное пересечение государственной границы.
Для принятия правового решения дело в отношении нарушителей передано в суд.