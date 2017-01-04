На Закарпатті шестеро іноземців намагалися незаконно перетнути держкордон

Про появу правопорушників на околиці н.п. Берегове інформація надійшла напередодні від співробітників оперативних підрозділів прикордонного відомства. Невдовзі біля кордону група реагування виявила та затримала 6 осіб без документів. П’ятеро із них назвалися громадянами Бангладеш, ще один — Індії.

Затриманих доставлено до прикордонного відділу, де на іноземців складено протоколи за ст. 202 КУпАП(спроба порушення державного кордону). Усі затримані були віком від 18 до 27 років. Вони повідомили, що мали намір покращити умови свого життя в одній з країн ЄС. Також під час фільтраційних заходів було встановлено, що напередодні нового року ці громадяни вже затримувалися на Закарпатті за незаконний перетин державного кордону.

Для прийняття правового рішення справу стосовно порушників передано до суду.