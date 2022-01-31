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15 марта, 19:03 • 103859 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136973 просмотра

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На Закарпатье подростки прыгали и оборвали подвесной мост через реку. Один из них сломал ногу

На Закарпатье подростки прыгали и оборвали подвесной мост через реку. Один из них сломал ногу

Киев • УНН

 • 21808 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На Закарпатье трое подростков сорвали подвесной мост через горную реку. В результате один из них получил закрытый перелом голени. Правоохранители открыли дело в отношении их родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

Цитата

На вопрос, действительно ли трое подростков сорвали подвесной мост через реку Белая Тиса в селе Богдани, Дан ответила: "Да. Уголовное производство открыто по ст. 166 УК (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство — ред.)”.

Детали

Она отметила, что мост оборвали трое местных парней которым по 13, 15 и 16 лет.

“13-летний парень получил закрытый перелом голени на левой ноге”, — сказала Дан.

Добавим

Степан Мильчевич обнародовал в Facebook видео, на котором видно обрыв моста.

Дополнение

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