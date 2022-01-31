На Закарпатті підлітки стрибали і обірвали підвісний міст через річку. Один з них зламав ногу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Закарпатті троє підлітків зірвали підвісний міст через гірську річку. У результаті один з них отримав закритий перелом гомілки. Правоохоронці відкрили справу щодо їх батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.
Цитата
На запитання, чи дійсно троє підлітків зірвали підвісний міст через річку Біла Тиса у селі Богдані, Дан відповіла: “Так. Кримінальне провадження відкрито за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування — ред.)”.
Деталі
Вона зазначила, що міст обірвали троє місцевих хлопців яким 13, 15 та 16 років.
“13 річний хлопець отримав закритий перелом гомілки на лівій нозі”, — сказала Дан.
Додамо
Степан Мільчевич оприлюднив у Facebook відео на якому видно обрив мосту.
Доповнення
У місті Кам’янське двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати. Походження боєприпасу встановлюють, поліція відкрила провадження.