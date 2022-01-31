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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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На Закарпатті підлітки стрибали і обірвали підвісний міст через річку. Один з них зламав ногу

На Закарпатті підлітки стрибали і обірвали підвісний міст через річку. Один з них зламав ногу

Київ • УНН

 • 21810 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. На Закарпатті троє підлітків зірвали підвісний міст через гірську річку. У результаті один з них отримав закритий перелом гомілки. Правоохоронці відкрили справу щодо їх батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

Цитата

На запитання, чи дійсно троє підлітків зірвали підвісний міст через річку Біла Тиса у селі Богдані, Дан відповіла: “Так. Кримінальне провадження відкрито за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування — ред.)”.

Деталі

Вона зазначила, що міст обірвали троє місцевих хлопців яким 13, 15 та 16 років.

“13 річний хлопець отримав закритий перелом гомілки на лівій нозі”, — сказала Дан.

Додамо

Степан Мільчевич оприлюднив у Facebook відео на якому видно обрив мосту.

Доповнення

У місті Кам’янське двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати. Походження боєприпасу встановлюють, поліція відкрила провадження.

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