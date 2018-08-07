На Закарпатье мужчина попал под колеса собственного автомобиля

Как рассказали правоохранители к ним с уведомлением о травмирования 40-летнего жителя села Розтоки в полицию обратились медики.

"Следователи, прибывшие по вызову, установили, что телесные повреждения мужчина получил в результате наезда на него транспортного средства. Факт имел место во дворе соседки потерпевшего. На собственном авто "Volkswagen LT 35" пострадавший приехал к своей односельчанке, которой помогал транспортировать мебель. При выгрузке стола мужчина зашел в багажный отсек своего авто, и в этот момент транспортное средство самовольно начало катиться назад. Мужчина, заметив это, пытался выпрыгнуть из авто, однако от удара о дверь его отбросило под колеса", - рассказали в полиции

Правоохранители добавили, что в результате происшествия 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

В инциденте усматриваются признаки правонарушения по статье 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение. Транспортное средство поместили на штрафплощадку.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 81 006 ДТП. Для обеспечения безопасности дорожного движения правоохранители изучили основные причины совершения аварий и обнародовали их статистику за первые 7 месяцев.