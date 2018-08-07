На Закарпатті чоловік потрапив під колеса власного автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Рахівському районі (Закарпатська область) місцевий житель потрапив під колеса власного автомобілю. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці до них з повідомленням про травмування 40-річного мешканця села Розтоки до поліції звернулися медики.
“Слідчі, які прибули за викликом, встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті наїзду на нього транспортного засобу. Факт мав місце у дворі сусідки потерпілого. На власному авто „Volkswagen LT 35“ потерпілий приїхав до своєї односельчанки, якій допомагав транспортувати меблі. Під час вивантаження столу чоловік зайшов до багажного відсіку свого авто, і у цей момент транспортний засіб самовільно почав котитися назад. Чоловік, помітивши це, намагався вистрибнути з авто, однак від удару об двері його відкинуло під колеса”, — розповіли у поліції
Правоохоронці додали, що внаслідок події 40-річний чоловік отримав тілесне ушкодження і був госпіталізований у реанімаційне відділення місцевої лікарні.
В інциденті вбачаються ознаки правопорушення за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесне ушкодження. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.
Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні сталось 81 006 ДТП. З метою дотримання безпеки дорожнього руху правоохоронці вивчили основні причини скоєння аварій та оприлюднили їх статистику за перші 7 місяців.