На Закарпатье блокировали сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Средства поражения прятал в своем доме. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной реализации злоумышленником оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат "РГД-5", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали фигуранта производства в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из районных центров области при попытке сбыта им боеприпасов.
В рамках уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляется следственным отделом УСБУ в Закарпатской области, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из-за границы.
Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, военнослужащего, задержанного в Киеве во время сбыта боеприпасов, отправили под стражу.