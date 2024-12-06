На Закарпатье откроют новый индустриальный парк: обещают более 400 рабочих мест
Киев • УНН
На территории Береговской общины создадут индустриальный парк "Мужай", который обеспечит 427 рабочих мест. Парк будет специализироваться на производстве продуктов питания, производстве бумаги и транспортных средств.
На Закарпатье появится новый индустриальный парк "Мужай" - Правительство внесло его в соответствующий реестр, пишет УНН с ссылкой на Министерство экономики Украины.
детали
Новый индустриальный парк планируют расположить на территории Береговской ТЭР общины Береговского района. Проект обеспечит до 427 рабочих мест. Предприятия ИП будут специализироваться на переработке.
В частности, это пищевое производство, производство бумаги, автотранспорта и тому подобное. В общей сложности, в реестре в который внесли будущий парк насчитывается 98 парков.
Напомним
Кабмин включил в реестр индустриальных парков парк "Черновцы".
Это позволит создать около 750 новых рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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