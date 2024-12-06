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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье откроют новый индустриальный парк: обещают более 400 рабочих мест

На Закарпатье откроют новый индустриальный парк: обещают более 400 рабочих мест

Киев  •  УНН

 • 3132 просмотра

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На территории Береговской общины создадут индустриальный парк "Мужай", который обеспечит 427 рабочих мест. Парк будет специализироваться на производстве продуктов питания, производстве бумаги и транспортных средств.

На Закарпатье появится новый индустриальный парк "Мужай" - Правительство внесло его в соответствующий реестр, пишет УНН с ссылкой на Министерство экономики Украины.

детали 

Новый индустриальный парк планируют расположить на территории Береговской ТЭР общины Береговского района. Проект обеспечит до 427 рабочих мест. Предприятия ИП будут специализироваться на переработке.

В частности, это пищевое производство, производство бумаги, автотранспорта и тому подобное. В общей сложности, в реестре в который внесли будущий парк насчитывается 98 парков.

Напомним 

Кабмин включил в реестр индустриальных парков парк "Черновцы".

Это позволит создать около 750 новых рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Вопреки экономической зависимости от чая: на юге Индии возрождают "зеленые пустыни"20 нояб. 2024, 15:31 • 17802 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль