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На Закарпатье 8 лет тюрьмы получила мать, которая за $1000 продала детей для попрошайничества

Киев • УНН

 • 800 просмотра

32-летняя жительница Закарпатья получила 8 лет тюрьмы за продажу сына и дочери для попрошайничества за 1000 долларов. Детей передали под опеку бабушке.

На Закарпатье 8 лет тюрьмы получила мать, которая за $1000 продала детей для попрошайничества

На Закарпатье к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена 32-летняя женщина, которая за 1000 долларов США "сдала в аренду" собственных малолетних детей для попрошайничества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Хустская окружная прокуратура доказала в суде, что жительница села Ильница договорилась о передаче 11-летнего сына и 5-летней дочери постороннему лицу для их эксплуатации в течение двух недель. За каждого ребенка она планировала получить по 500 долларов

— говорится в сообщении.

Женщину задержали 8 апреля вблизи Иршавы сразу после получения денежных средств. С тех пор она находилась под стражей.

В суде женщина признала вину и раскаялась.

С учетом всех представленных доказательств 12 июня 2024 года женщина признана виновной по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми в отношении малолетних, совершенная матерью с целью эксплуатации).

Дети переданы под опеку бабушке и находятся в безопасности.

В Запорожье мать приговорили к 9 годам лишения свободы за продажу сына для попрошайничества19.05.26, 10:50 • 3360 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Пожизненное лишение свободы
Генеральный прокурор Украины