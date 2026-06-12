На Закарпатье 8 лет тюрьмы получила мать, которая за $1000 продала детей для попрошайничества

На Закарпатье к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена 32-летняя женщина, которая за 1000 долларов США "сдала в аренду" собственных малолетних детей для попрошайничества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Хустская окружная прокуратура доказала в суде, что жительница села Ильница договорилась о передаче 11-летнего сына и 5-летней дочери постороннему лицу для их эксплуатации в течение двух недель. За каждого ребенка она планировала получить по 500 долларов — говорится в сообщении.

Женщину задержали 8 апреля вблизи Иршавы сразу после получения денежных средств. С тех пор она находилась под стражей.

В суде женщина признала вину и раскаялась.

С учетом всех представленных доказательств 12 июня 2024 года женщина признана виновной по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми в отношении малолетних, совершенная матерью с целью эксплуатации).

Дети переданы под опеку бабушке и находятся в безопасности.

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