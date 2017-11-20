На общем собрании Ассоциации городов Украины его председателем был переизбран Кличко

Виталий Кличко поблагодарил за поддержку главам общин - членов АГУ. И отметил, такое доверие для него - это и большая ответственность.

"Мы видим, которое сегодня в Украине неприятие политиков. На протяжении более 20 лет наши политики соревновались, кто лучше сможет пообещать, интереснее рассказать, спеть. И сегодня образ политика - это человек, который не отвечает за свои слова. У нас как мэров городов есть миссия - то, о чем мы говорим - мы делаем. И люди могут увидеть и оценить результаты нашей работы на новых дорогах, новых детсадах и школах, центрах предоставления услуг. Реформы воплощаются не сверху, а начинаются на местах - там, где люди хотят перемен и сразу их чувствуют. И каждый из вас, имея исходники и рычаги, на своих местах реализуете ожидания людей.

Еще раз хочу поблагодарить вас за доверие. Ваша поддержка - это большая ответственность. Моя задача - чтобы АГУ была действительно эффективным инструментом для каждого главы общины, чтобы интересы местных общин были всегда учтены", - отметил Виталий Кличко.