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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18706 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 35725 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 46664 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51896 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47083 просмотра

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11:14 • 92265 просмотра

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На общем собрании Ассоциации городов Украины его председателем был переизбран Кличко

На общем собрании Ассоциации городов Украины его председателем был переизбран Кличко

Киев  •  УНН

 • 10438 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Мэра Киева Виталия Кличко переизбрали председателем Ассоциации городов Украины. Решение было принято единогласно во время общих собраний АГУ, которые прошли в столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

Виталий Кличко поблагодарил за поддержку главам общин - членов АГУ. И отметил, такое доверие для него - это и большая ответственность.

"Мы видим, которое сегодня в Украине неприятие политиков. На протяжении более 20 лет наши политики соревновались, кто лучше сможет пообещать, интереснее рассказать, спеть. И сегодня образ политика - это человек, который не отвечает за свои слова. У нас как мэров городов есть миссия - то, о чем мы говорим - мы делаем. И люди могут увидеть и оценить результаты нашей работы на новых дорогах, новых детсадах и школах, центрах предоставления услуг. Реформы воплощаются не сверху, а начинаются на местах - там, где люди хотят перемен и сразу их чувствуют. И каждый из вас, имея исходники и рычаги, на своих местах реализуете ожидания людей.

Еще раз хочу поблагодарить вас за доверие. Ваша поддержка - это большая ответственность. Моя задача - чтобы АГУ была действительно эффективным инструментом для каждого главы общины, чтобы интересы местных общин были всегда учтены", - отметил Виталий Кличко.

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