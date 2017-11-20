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На загальних зборах Асоціації міст України її головою переобрали Кличка

На загальних зборах Асоціації міст України її головою переобрали Кличка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Мера Києва Віталія Кличка переобрали Головою Асоціації міст України. Рішення було ухвалене одноголосно під час загальних зборів АМУ, які пройшли в столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Віталій Кличко подякував за підтримку головам громад - членів АМУ. І відзначив, така довіра для нього - це і велика відповідальність.

"Ми бачимо, яке сьогодні в Україні несприйняття політиків. Протягом понад 20 років наші політики змагалися, хто краще зможе пообіцяти, цікавіше розказати, проспівати. І сьогодні образ політика - це людина, яка не відповідає за свої слова. У нас як мерів міст є місія - те, про що ми говоримо - ми робимо. І люди можуть побачити й оцінити результати нашої роботи у нових дорогах, нових дитсадках і школах, центрах надання послуг. Реформи втілюються не зверху, а починаються на місцях - там, де люди прагнуть змін і одразу їх відчувають. І кожен з вас, маючи ресурси і важелі, на своєму місці реалізовує очікування людей.

Ще раз хочу подякувати вам за довіру. Ваша підтримка - це велика відповідальність. Моє завдання - щоби АМУ була справді ефективним інструментом для кожного голови громади, щоби інтереси місцевих громад були завжди враховані", - зазначив Віталій Кличко. 

Українські Національні Новини

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