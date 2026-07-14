На ЗАЭС произошел десятый блэкаут с начала года - Энергоатом

Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электропитание и была вынуждена перейти на резервное питание. Сейчас внешнее электроснабжение станции восстановлено. Это уже десятый блэкаут с начала 2026 года, сообщили в «Энергоатоме», передает УНН.

Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электропитание и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности. Сейчас внешнее электроснабжение станции восстановлено - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже десятый блэкаут с начала 2026 года – тревожный антирекорд для крупнейшей атомной электростанции Европы, которая уже более четырех лет находится под российской оккупацией.

Очередной блэкаут в очередной раз подтверждает: пока Запорожская АЭС остается под российской оккупацией, риски для ядерной и радиационной безопасности не исчезают. Единственной гарантией безопасной работы станции остается ее деоккупация и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора – АО «НАЭК «Энергоатом» - добавили в компании.

Напомним

россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции оккупанты разместили военную технику, склады вооружений и пункты управления беспилотниками.