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На ЗАЭС произошел десятый блэкаут с начала года - Энергоатом

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервные дизель-генераторы. Это уже десятый блэкаут с начала 2026 года, что является антирекордом для крупнейшей АЭС Европы.

На ЗАЭС произошел десятый блэкаут с начала года - Энергоатом

Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электропитание и была вынуждена перейти на резервное питание. Сейчас внешнее электроснабжение станции восстановлено. Это уже десятый блэкаут с начала 2026 года, сообщили в «Энергоатоме», передает УНН

Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее электропитание и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности. Сейчас внешнее электроснабжение станции восстановлено 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что это уже десятый блэкаут с начала 2026 года – тревожный антирекорд для крупнейшей атомной электростанции Европы, которая уже более четырех лет находится под российской оккупацией. 

Очередной блэкаут в очередной раз подтверждает: пока Запорожская АЭС остается под российской оккупацией, риски для ядерной и радиационной безопасности не исчезают. Единственной гарантией безопасной работы станции остается ее деоккупация и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора – АО «НАЭК «Энергоатом» 

- добавили в компании. 

Напомним 

россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции оккупанты разместили военную технику, склады вооружений и пункты управления беспилотниками. 

Павел Башинский

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