На юге Ирана упал истребитель Су-22

Более 60 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии

По меньшей мере 61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли в результате кораблекрушения у ливийского побережья, большинство жертв - выходцы из Нигерии и Гамбии. Двадцать пять спасенных получили медицинскую помощь и были отправлены в центр содержания под стражей вблизи Триполи.