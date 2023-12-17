На юге Ирана упал истребитель Су-22
Киев • УНН
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун, жертв нет
В провинции Фарс на юге Ирана потерпел катастрофу истребитель Су-22. Об этом сообщает иранское гостелевидение, передает УНН.
Детали
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун. Пилот успел катапультироваться и благополучно приземлился. Жертв нет. Никаких дополнительных подробностей об инциденте не приводится.
В свою очередь иранское информагентство Tesnim сообщило, что самолет принадлежал ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Дополнение
Су-22 - экспортная модификация самолета Су-17, разработанная российской компанией и активно используется Ираном.
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На юге Ирана упал истребитель Су-22
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун, жертв нет.
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