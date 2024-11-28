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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни восстанавливают коммунальные услуги после ракетного удара рф: когда все заработает

На Волыни восстанавливают коммунальные услуги после ракетного удара рф: когда все заработает

Киев  •  УНН

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В Волынской области после ракетной атаки рф восстанавливают водоснабжение и постепенно восстанавливается электроснабжение. За несколько часов ситуация должна нормализоваться, развернуто 142 пункта несокрушимости.

В Волынской области после ракетной атаки рф восстанавливают водоснабжение и постепенно - электроснабжение, через несколько часов, как ожидается, ситуация должна нормализоваться, сообщил в четверг глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в телемарафоне, пишет УНН.

Детали

"На сегодняшнюю минуту восстановлены электроснабжения ко всем водоканалам, нет перебоев с водой. Понемногу возобновляется также снабжение света к зданиям наших жителей Волынской области. Сам электротранспорт пока полностью не восстановлен, есть перебои со связью. Продолжаются ликвидации аварий", - указал глава Волынской ОВА Иван Рудницкий.

По его словам, развернуто около 142 пунктов несокрушимости в области.

"Я думаю, что это будет несколько часов, и мы перейдем к нормальной жизни", – рассказал глава Волынской ОВА Иван Рудницкий.

На Волыни около 215 тысяч абонентов без света после атаки рф на критическую инфраструктуру28 нояб. 2024, 07:32 • 9236 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
volinskaya-oblastВолынская область