На Волыни восстанавливают коммунальные услуги после ракетного удара рф: когда все заработает
Киев • УНН
В Волынской области после ракетной атаки рф восстанавливают водоснабжение и постепенно восстанавливается электроснабжение. За несколько часов ситуация должна нормализоваться, развернуто 142 пункта несокрушимости.
В Волынской области после ракетной атаки рф восстанавливают водоснабжение и постепенно - электроснабжение, через несколько часов, как ожидается, ситуация должна нормализоваться, сообщил в четверг глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в телемарафоне, пишет УНН.
Детали
"На сегодняшнюю минуту восстановлены электроснабжения ко всем водоканалам, нет перебоев с водой. Понемногу возобновляется также снабжение света к зданиям наших жителей Волынской области. Сам электротранспорт пока полностью не восстановлен, есть перебои со связью. Продолжаются ликвидации аварий", - указал глава Волынской ОВА Иван Рудницкий.
По его словам, развернуто около 142 пунктов несокрушимости в области.
"Я думаю, что это будет несколько часов, и мы перейдем к нормальной жизни", – рассказал глава Волынской ОВА Иван Рудницкий.
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