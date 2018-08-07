На Волыни перекрыли транзит украинских девушек в секс-рабство в Европу

“В пункте пропуска ”Ягодин“ в Волынской области при попытке перемещения двух гражданок Украины в Республику Польша задержан 29-летний житель Волыни. Женщин он перевозил с целью их дальнейшей принудительной сексуальной эксплуатации”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в поле зрения оперативных подразделений злоумышленник попал еще полгода назад. Всего в ходе оперативной разработки было задокументировано несколько фактов подготовки к совершению преступной деятельности.

Примечательно, что злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещал устроить их на высокооплачиваемую работу в Польше, после чего вместе со своими сообщниками на территории соседнего государства, применяя методы обмана, загонял жертв в долговую кабалу и под предлогом предоставления определенных привилегий и услуг втягивал женщин в занятия проституцией.

Сейчас мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, по данным Глобального индекса рабства, Украина оказалась на 49-й позиции из 167 стран мира.