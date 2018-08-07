На Волині перекрили транзит українських дівчат у секс-рабство до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Волинській області прикордонники ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“У пункті пропуску „Ягодин“ у Волинській області при спробі переміщення двох громадянок України до Республіки Польща затримано 29-річного жителя Волині. Жінок він перевозив з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у поле зору оперативних підрозділів зловмисник потрапив ще півроку тому. Загалом в ході оперативної розробки було задокументовано декілька фактів підготовки до здійснення злочинної діяльності.
Примітно, що зловмисник, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяв влаштувати їх на високооплачувану роботу в Польщі, після чого разом зі своїми спільниками на території сусідньої держави, застосовуючи методи обману, заганяв жертв у боргову кабалу та під приводом надання певних привілеїв та послуг втягував жінок у зайняття проституцією.
Наразі чоловіку оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, за даними Глобального індексу рабства, Україна опинилася на 49-й позиції зі 167 країн світу.